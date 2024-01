Spark New Zealand Ltd Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Spark New Zealand":

Der neuseeländische Telekommunikationsanbieter Spark New Zealand hat kürzlich eine Dividendenrendite von 6,92 % bekannt gegeben. Dieser Wert liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,95 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende neutral eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Spark New Zealand ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,47 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 49 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Spark New Zealand in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "gut" bewertet.