Spark New Zealand Ltd Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Spark New Zealand hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Überperformance von 16,29 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -11,18 Prozent, wobei Spark New Zealand aktuell 16,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spark New Zealand liegt derzeit bei 8,46 Euro, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 48. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Spark New Zealand auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt um +1,7 Prozent über dem Trendsignal des GD200 und weicht aus Sicht des Aktienkurses selbst um -1,44 Prozent vom GD50 ab. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".