Sparekassenlland Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Sparekassen Sjaelland-fyn A- im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sparekassen Sjaelland-fyn A-. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sparekassen Sjaelland-fyn A- ergibt sich folgendes Bild. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,88 Punkten, was anzeigt, dass Sparekassen Sjaelland-fyn A- überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich die Bewertung "Gut" aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Aktie zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Sparekassen Sjaelland-fyn A--Aktie ein "Gut"-Rating.