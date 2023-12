Sparekassenlland Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung der Sparekassen Sjaelland-fyn A-Aktie berücksichtigen wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 49,52 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung war die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber der Aktie. Es gab an zwei Tagen hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen, während die Anleger an drei Tagen eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse führt.

Die Stimmungsbewertung und der Buzz rund um die Sparekassen Sjaelland-fyn A-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt der Wert aktuell 189,99 DKK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (200 DKK) liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, liegt der Wert bei 199,53 DKK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Sparekassen Sjaelland-fyn A-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und das Sentiment, während sie bei der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.