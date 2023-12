Sparekassenlland Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sparekassen Sjaelland-fyn A- ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 48,6, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung für Sparekassen Sjaelland-fyn A- in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positiv geprägte Diskussionsthemen in den letzten Tagen führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 4,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -0,54 Prozent. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Sparekassen Sjaelland-fyn A- daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.