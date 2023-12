Sparebank 1 Sr-bank Asa Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktie der Sparebank 1 Sr-bank Asa wurde in den vergangenen Monaten hinsichtlich verschiedener Faktoren analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die übliche Aktivität beibehalten wurde. Ebenso wurde die Rate der Stimmungsänderung als kaum verändert bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 123,36 NOK lag, während der letzte Schlusskurs bei 127,8 NOK lag. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab sich jedoch ein positiveres Bild, was zu einem "Gut"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigte, dass die Aktie der Sparebank 1 Sr-bank Asa sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Die Anlegerstimmung rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. Anleger interessierten sich vor allem für positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.