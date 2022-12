Sparda-Bank Hamburg eG zahlt Beschäftigten 1.000 Euro Inflationsausgleichsprämie

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hamburg (ots) -Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparda-Bank Hamburg eG erhalten die Sonderzahlung mit dem Dezembergehalt überwiesen.Als Genossenschaftsbank steht die Sparda-Bank Hamburg eG für eine starke Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt und sich für ihre Mitglieder sowie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert. Im Dezember erhalten alle Vollzeitkräfte eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro. Teilzeitkräfte erhalten die Prämie anteilig und an die Auszubildenden werden 500 Euro ausgezahlt. Die Prämie gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem aktiven, ungekündigten Beschäftigungsverhältnis sowie einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 3 Monaten. "Gerade in den aktuellen Zeiten und mit Blick auf die Energiekrise und die hohe Inflation leben wir unsere genossenschaftlichen Werte und sind für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da", erläutert Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg eG. "Mit der Sonderzahlung übernehmen wir Verantwortung für unsere Gemeinschaft und unsere Beschäftigten."Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von rund 4,2 Mrd. Euro, etwa 215.000 Mitgliedern und rund 270.000 Kundinnen und Kunden ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet. Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Seit 2013 arbeitet die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank als eines der ersten Unternehmen der Branche klimaneutral und führt ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen.Kürzlich wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis 2022 ausgezeichnet.