Sparda-Bank Hamburg eG erhält deutschen Fairness-Preis

Hamburg (ots) -Als Genossenschaftsbank zählt die Sparda-Bank Hamburg eG das Thema "Fairness" zu ihren wichtigsten Grundwerten. Dass sich dieses auch in ihrem täglichen Handeln widerspiegelt, wurde jetzt von unabhängiger Seite bestätigt: Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verliehen der Sparda-Bank Hamburg am 20. Oktober den Deutschen Fairness-Preis 2022.Rund 65.000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich an der großangelegten, repräsentativen Befragung beteiligt. Hierbei wurden die Bereiche Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz sowie Weiterempfehlung untersucht. Abgefragt wurden diese anhand diverser Aspekte, darunter die Preisgestaltung von Produkten, die Einhaltung von Absprachen, die Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, die Transparenz von Verträgen sowie der Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote.Die Sparda-Bank Hamburg bietet als eine von wenigen Banken Deutschlands ein kostenloses Gehaltsgirokonto ohne Mindesteingang und fördert ihre Mitglieder zum Beispiel mit dem Sparda Fairkredit oder dem Sparda Klimakredit mit reduziertem Zins für nachhaltige Finanzierungen."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Deutschen Fairness-Preis. Für uns als Genossenschaftsbank sind Werte wie Fairness, Transparenz und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis fest in unserem Markenkern verankert. Die wirtschaftliche Förderung unserer Mitglieder sowie ein faires, verlässliches und nachhaltiges Handeln mit Blick auf heutige sowie nachfolgende Generationen stehen für uns im Zentrum unseres täglichen Handelns", so Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg eG.Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von rund 4,2 Mrd. Euro, etwa 215.000 Mitgliedern und rund 270.000 Kunden ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet. Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Seit 2013 arbeitet die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank als eines der ersten Unternehmen der Branche klimaneutral und führt ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen.2022 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.Pressekontakt:Sparda-Bank Hamburg eGAxel KrohnTelefon: 040 550055 1513Mail: presse@sparda-bank-hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell