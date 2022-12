Sparda-Bank Hamburg eG: Niels Pirck wird Mitglied des Vorstands

Hamburg (ots) -Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank Hamburg eG hat in seiner Sitzung am 16.09.2022 Niels Pirck zum neuen Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg bestellt. Pirck übernimmt am 1. Januar 2023 das Ressort Markt und verantwortet damit die Regionalbereiche Nord und Süd, das Private Banking, die Direktbank sowie das Vertriebsmanagement und das Marketing.Der 44-jährige Familienvater kommt von der Hamburger Sparkasse, wo er zuletzt als Direktor und Prokurist den Regionalbereich Hamburg Nord-Ost für das Privat- und Firmenkundengeschäft verantwortet hat. Die Sparda-Bank Hamburg komplettiert mit diesem Schritt ihr Vorstandsteam um Stephan Liesegang (Vorstandsvorsitzender) und Tino Wildmann (Vorstandsmitglied). "Wir freuen uns, mit Niels Pirck eine profilierte Persönlichkeit für uns gewonnen zu haben, die den erfolgreichen Kurs der Sparda-Bank Hamburg weiter ausbauen wird", erläutert Ralph Borkowski, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg. "Mit seiner Erfahrung wird er den Weg der digitalen Transformation fortschreiben und das Kundengeschäft mit eigenen Impulsen weiterentwickeln."Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von rund 4,2 Mrd. Euro, etwa 215.000 Mitgliedern und rund 270.000 Kunden ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet. Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Seit 2013 arbeitet die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank als eines der ersten Unternehmen der Branche klimaneutral und führt ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen.2022 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.Pressekontakt:Sparda-Bank Hamburg eGAxel KrohnTelefon: 040 550055 1513Mail: presse@sparda-bank-hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell