Sparc Technologies-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Sparc wird derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,27 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,32 AUD) um +18,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,27 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses um +18,52 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Sparc in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Zusammenfassend erhält Sparc daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sparc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 als auch in den letzten 25 Handelstagen. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben, da keine klare Tendenz erkennbar ist.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sparc eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, wodurch Sparc eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Insgesamt wird die Sparc-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Gut" bewertet.