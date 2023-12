Sparc Technologies Aktie: Ein handfester Grund

Die Sparc-Aktie wird derzeit von charttechnischer Seite betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,28 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,275 AUD lag, was einer Abweichung von -1,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Entwicklung, da der Durchschnitt bei 0,26 AUD liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+5,77 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Sparc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sparc-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in sozialen Medien beeinflusst werden. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Sparc aktuell mit dem Wert 47,06 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".