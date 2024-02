Sparc Technologies Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sparc ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionsthemen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sparc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sparc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 AUD. Der letzte Schlusskurs (0.305 AUD) weicht um +12,96 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sparc-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 55, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefert ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für Sparc eine insgesamt neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Diskussionsintensität, die Rate der Stimmungsänderung, die technische Analyse und die RSIs.