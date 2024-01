Sparc Technologies Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Aktie von Sparc bei 38,46, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 48 ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Insgesamt kann die Aktie von Sparc daher als neutral eingestuft werden.

Ein anderer wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sparc in den letzten Monaten kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sparc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen deutet auf eine positive Entwicklung hin. Mit einem Wert von 0,27 AUD liegt der aktuelle Schlusskurs deutlich darüber (+16,67 Prozent). Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich mit einem Wert von 0,28 AUD ein positiver Trend (+12,5 Prozent). Somit wird die Sparc-Aktie auch hier mit einem guten Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment bei der Aktie von Sparc.