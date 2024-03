Sparc Technologies Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung um die Sparc-Aktie wird durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, aber auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer sozialer Medien hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Sparc diskutiert. Dies bestärkt die Einschätzung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bieten präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Sparc wurden in den letzten vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, wodurch sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sparc liegt bei 42,86, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 55 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält Sparc daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sparc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +1,85 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,3 AUD, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse führt. Insgesamt erhält die Sparc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.