Spar Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Spar ergibt sich ein RSI von 55,56, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 47,5, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Spar.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Spar-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 1,08 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 1,05 USD weicht davon um -2,78 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,02 USD) weist mit einer Abweichung von +2,94 Prozent auf eine neutrale Bewertung hin. Somit erhält die Spar-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein neutrales Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Spar zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.

Das Anleger-Sentiment für Spar zeigt eine überwiegend positive Diskussion in den sozialen Medien und eine Beschäftigung mit positiven Themen, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für Spar.