Spar Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "SPAR Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Spar-RSI beträgt 55,56, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 51,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zu Spar eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Spar insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Die Anleger-Stimmung zu Spar wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Redaktion hat dies anhand der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen festgestellt. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,08 USD) eine Abweichung von -4,63 Prozent zum aktuellen Kurs (1,03 USD) aufweist. Ebenso wird die Spar-Aktie auf kurzfristigerer Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (-0,96 Prozent Abweichung) ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (1,04 USD) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.