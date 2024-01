Spar Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "SPAR Group":

Die Analyse verschiedener Indikatoren zeigt, dass die Aktie von Spar derzeit eine neutrale Einschätzung erhält. Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität im Internet ergab sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was erneut zu einer neutralen Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Spar-Aktie überkauft ist, was zu einem schlechten Rating führte. Bei einer längerfristigen Betrachtung über die letzten 25 Handelstage wird jedoch eine neutrale Bewertung abgeleitet, da der RSI weniger volatil ist.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs der Spar-Aktie liegt 12,61 Prozent unter dem GD200, was auf ein schlechtes Signal hinweist. Der GD50 hingegen zeigt eine neutrale Kursentwicklung an. Somit wird der Kurs der Spar-Aktie insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Spar vor allem negativ diskutiert, jedoch gab es in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Spar-Aktie.