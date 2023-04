Spannung um die Capital One Aktie - Entwicklungen und Prognosen

Im Laufe der letzten 12 Monate konnte die Aktie von Capital One eine Wertentwicklung von 2,5 Prozent verzeichnen. Im Vergleich zu anderen Werten aus dem Bereich Credit Services fielen diese im Durchschnitt um 2,55 Prozent, sodass die Outperformance von Capital One in diesem Sektor bei -2 Prozent liegt.

Betrachtet man den gesamten Finanzdienstleistungssektor ergibt sich für das vergangene Jahr eine durchschnittliche Rendite von 575,21. Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Überrendite von -22.908,4 Prozent für Capital One im Vergleich zu diesem Durchschnittswert.

Kapitalrendite von Capital One: Wie hoch ist die Dividendenauszahlung?

Basierend auf dem aktuellen Kursniveau beträgt die Dividendenrendite der Capital One Aktie 2,5 Prozent und liegt damit -2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kreditdienstleistungen,...