Spannung steigt: Lindblad Expeditions Quartalsbilanz in 116 Tagen - Positive Vorhersagen für Aktionäre

Börseninteressierte Aktionäre des in New York ansässigen Unternehmens Lindblad Expeditions können sich in 116 Tagen auf die Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das 3. Quartal freuen. Die Spannung steigt: Mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen ist zu rechnen? Und wie entwickelt sich die Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die aktuellen Marktdaten zeigen, dass die Lindblad Expeditions Aktie eine Marktkapitalisierung von 552,69 Mio. EUR hat. In Kürze werden die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte Lindblad Expeditions einen Umsatz von 133,10 Mio. EUR – jetzt wird mit einem Anstieg um +56,00...