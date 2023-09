Spannung vor Quartalszahlen: Formula One - Liberty Media erwartet 26% Umsatzsteigerung

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Die Spannung steigt, denn wie werden die Umsatz- und Gewinnzahlen aussehen? Und wie hat sich die Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 52 Tage, bis die aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 14,62 Mrd. EUR bewertete Formula One – The Liberty Media Aktie ihre neuen Quartalszahlen bekannt gibt. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Formula One – The Liberty Media einen Umsatz von 666,67 Mio. EUR und nun wird ein Anstieg um +26,00 Prozent auf 839,70 Mio. EUR...