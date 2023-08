Spannung bei PowerTap Hydrogen Capital-Aktie: Was erwartet uns noch?

Die Aktie von PowerTap Hydrogen Capital zeigt ab und an eine gewisse Neigung, gegen den allgemeinen Trend zu laufen. Ein jüngstes Beispiel hierfür konnte letzte Woche beobachtet werden. Während viele Wasserstoff-Aktien unter Druck standen, verzeichnete diese einen beachtlichen Anstieg im zweistelligen Prozentbereich.

Es handelt sich jedoch immer nur um Momentaufnahmen und die Richtung kann auch völlig gegenläufig sein. Am Mittwochmorgen musste PowerTap einen Kursverlust von 10,70 Prozent hinnehmen, was den Preis auf gerade noch 0,45 Euro drückte. Der Abwärtstrend der Aktie lässt sich in keiner Weise verbergen.

PowerTap Hydrogen Capital: Ein entmutigender Ausblick

Umso weiter Investoren in die Vergangenheit blicken, desto düsterer wirkt das Bild für PowerTap aus. Allein wöchentlich verzeichnet die Aktie Verluste von 18,20...