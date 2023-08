Spannung bei Metro Aktie: Quartalsbilanz und zukünftige Entwicklung entscheiden den Trend

Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter dem GD 50, was auf einen Abwärtstrend hinweist. Aus technischer Sicht befindet sich die Metro Aktie also derzeit in einer schwachen Position.

Fazit

Die Quartalsbilanz und die Entwicklung der Metro Aktie werden in den kommenden Wochen für Spannung sorgen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Zahlen, denn sie geben Aufschluss über die finanzielle Situation des Unternehmens. Die Schätzungen deuten auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin, während der Gewinn voraussichtlich ebenfalls steigen wird. Langfristig sind die Prognosen optimistisch, sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn. Dennoch zeigt die Charttechnik momentan einen negativen Trend bei der Metro Aktie.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird und ob sich diese...