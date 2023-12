Spannende Entwicklungen bei Siemens Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf eine Steigerung um +13,04% vom aktuellen Kurswert geschätzt.

Aktuelle Entwicklung

Am 08.12.2023 verzeichnete die Siemens-Aktie einen Anstieg um +0,57%. Insgesamt stieg der Kurs in den letzten fünf Handelstagen um +3,47%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hindeutet.

Kursziel

Das aktuelle Kursziel von Siemens liegt bei 183,60 EUR. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird, was den Investoren ein Potenzial von +13,04% eröffnen würde.

Analysten-Ratings

Von insgesamt 29 Analysten bewerten 10 die Aktie als starken Kauf, während 15 weitere sie als Kauf einstufen. 3 Experten halten die Aktie für neutral und nur 1 Analyst empfiehlt sie zum Verkauf. Somit sind noch immer 86,21% der Analysten optimistisch bezüglich der Siemens-Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zur positiven Einschätzung der Analysten wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” positiv bewertet. Dieses hat sich von “Guru-Rating ALT” auf 4,17 verbessert.

Die Analysten sind also insgesamt optimistisch bezüglich des Potenzials der Siemens-Aktie und sehen sie als eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit an.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens-Analyse von 09.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Aktie

Siemens: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...