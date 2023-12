Spanische Liga bekräftigt Widerstand gegen Super League

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die spanische Liga hat ihren Widerstand gegen eine Super League auch nach dem Urteil des EuGH gegen die Europäische Fußball-Union UEFA bekräftigt. "Mehr denn je erinnern wir daran, dass die "Super League" ein egoistisches und elitäres Projekt ist", schrieb die Liga auf der Plattform X. Jedes Format, das nicht völlig offen und jedes Jahr neu durch die nationalen Ligen geformt werde, sei ein geschlossenes System.

"Der europäische Fußball hat bereits gesprochen, besteht nicht darauf", richtetet sich die Liga an die Befürworter einer Super League, vor allem Real Madrid und der FC Barcelona, die das Projekt in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben hatten. Die spanische Liga und die beiden Top-Clubs sind in vielen Fragen seit Jahren zerstritten. Real teilte bei X den Beitrag der Super-League-Agentur A22, in dem ein Ende des UEFA-Monopols gefeiert wurde.

Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor am Donnerstag geurteilt, dass die großen Fußballverbände FIFA und UEFA andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen und Vereinen und Spielern nicht verbieten dürfen, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter./ro/DP/tih