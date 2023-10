Spaniens Regierungschef Sánchez will zu Nahost-Gipfel in Kairo reisen

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens geschäftsführender Regierungschef Pedro Sánchez will an diesem Samstag am Kairo-Gipfel für den Frieden teilnehmen. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Regierung in Madrid am Freitag auf Anfrage. Zu dem Treffen "Cairo Summit for Peace" in der ägyptischen Hauptstadt wurde auch Außenministerin Annalena Baerbock erwartet, die am Freitag auf ihrer zweiten Nahost-Reise seit dem blutigen Überfall der Hamas auf Israel in Tel Aviv eintraf.

Spanische Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, bei dem Treffen solle es um die "humanitäre Krise" im Gazastreifen gehen. Zudem solle besprochen werden, wie es um "die Zukunft der palästinensischen Sache und des Friedensprozesses" stehe, berichtete die Zeitung "La Vanguardia". Es gehe darum, die "internationale Gemeinschaft dafür zu mobilisieren, die aktuelle Spirale der Gewalt zu stoppen und nach Lösungen für den Konflikt zu suchen", schrieb die Zeitung weiter.

Eine offizielle Ankündigung mit einem Programm der Gastgeber gab es bis zum Freitagvormittag noch nicht. Laut ägyptischen Medien kommen neben Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres, Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, Jordaniens König Abdullah II. sowie der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Voraussichtlich anreisen werden unter anderem auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman, EU-Ratspräsident Charles Michel sowie die Außenministerinnen und Außenminister aus Großbritannien, Frankreich und der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell./ro/DP/ngu