Spanien: Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft ist am Ende des vergangenen Jahres weiter gewachsen. Im vierten Quartal von Oktober bis Dezember wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem dritten Quartal um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Das Tempo war deutlich höher, als von Analysten erwartet wurde. Sie hatten im Schnitt mit 0,2 Prozent gerechnet.

Zudem wurde das Wachstum im dritten Quartal von Juli bis September nach oben revidiert. Anstatt des bisher bekannten Zuwachses von 0,3 Prozent ergibt sich nach neuen Zahlen ein Plus von 0,4 Prozent. Im Gesamtjahr 2023 betrug das Wirtschaftswachstum den Angaben zufolge 2,5 Prozent./bgf/jkr/stk