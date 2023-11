Spanien: Inflation schwächt sich überraschend ab

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im November überraschend abgeschwächt. Die zu europäischen Vergleichszwecken berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 3,2 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte. Im Oktober hatte die Inflationsrate 3,5 Prozent betragen.

Mit dem Rückgang im November hat sich die Teuerung erstmals seit dem Juni wieder abgeschwächt. Analysten wurden von der Preisentwicklung überrascht. Sie hatten eine Inflationsrate von 3,7 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich fiel der HVPI um 0,6 Prozent. Hier hatten Analysten nur einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent erwartet./jkr/mis