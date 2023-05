Spanien: Inflation schwächt sich deutlich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

MADRID (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Spanien hat sich im Mai spürbar abgeschwächt. Die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 2,9 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im April hatte sich die Teuerung noch verstärkt und die Jahresrate war auf 3,8 Prozent gestiegen.

Analysten hatten für Mai mit einem Rückgang der Inflation gerechnet. Sie waren aber von einer höheren Jahresrate von 3,3 Prozent ausgegangen.

In Spanien hat sich die Teuerung seit dem vergangenen Sommer deutlich stärker abgeschwächt als in anderen großen Volkswirtschaften der Eurozone. Mitte des vergangenen Jahres hatte sie noch bei mehr als 10 Prozent gelegen. Zum Vergleich: Die jüngste für europäische Vergleichszwecke ermittelte deutsche HVPI-Inflationsrate lag im April bei 7,6 Prozent.

Die spanische Inflationsrate nähert sich damit wieder dem von der Europäischen Zentralbank für den gesamten Euroraum anvisierten Ziel von zwei Prozent.

Im Monatsvergleich sanken die spanischen Verbraucherpreise im Mai überraschend. In dieser Betrachtung meldete das Statistikamt einen Rückgang um 0,2 Prozent, während Analysten mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet hatten./jkr/bgf/mis