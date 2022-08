Spanien: Hohe Inflation geht leicht zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich der hohe Preisauftrieb etwas abgeschwächt. Im August erhöhten sich die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise um 10,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 10,7 Prozent betragen. Im Monatsvergleich siegen die Lebenshaltungskosten leicht um 0,1 Prozent. Die Erwartungen von Analysten wurden getroffen.

Für etwas Erleichterung sorgten laut INE fallende Treibstoffpreise. Dagegen seien Lebensmittel, Strom, Hotelübernachtungen und Tourismus-Dienstleistungen deutlich teurer gewesen. Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) für die gesamte Eurozone angestrebte Inflationsmarke von zwei Prozent wird nach wie vor deutlich überschritten./bgf/mis