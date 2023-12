Spago Nanomedical Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Spago Nanomedical wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 bewegt sich auf 25-Tage-Basis bei 46,12 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Spago Nanomedical insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab in den letzten vier Tagen keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Spago Nanomedical daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Spago Nanomedical. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass über Spago Nanomedical unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating für das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Spago Nanomedical bei 0,54 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,275 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -49,07 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,26 SEK, was zu einem Abstand von +5,77 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Spago Nanomedical in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.