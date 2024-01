Spago Nanomedical Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Spago Nanomedical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,51 SEK verläuft. Der Aktienkurs ging bei 0,353 SEK aus dem Handel, was einem Abstand von -30,78 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,27 SEK, was einer Differenz von +30,74 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Spago Nanomedical besonders positive Diskussionen geführt, an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spago Nanomedical-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Spago Nanomedical-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.