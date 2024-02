Spago Nanomedical Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Spago Nanomedical verzeichnet mit einem aktuellen Kurs von 0,296 SEK eine Abweichung von -7,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -27,8 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung unter den Marktteilnehmern gegenüber Spago Nanomedical. In den letzten fünf Tagen waren die Anleger überwiegend positiv oder neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Unsere Stimmungsanalyse führt daher zu einer Einschätzung als "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Spago Nanomedical derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 54,39 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage zeigt der RSI einen neutralen Wert von 57. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral" für die RSI.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Spago Nanomedical festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in diesem Bereich führt.