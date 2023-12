Spackman Equities Group Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Spackman Equities-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für den RSI25 führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Spackman Equities weisen auf eine durchschnittliche Aktivität hin, die eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der trendfolgenden Indikatoren, insbesondere des gleitenden Durchschnitts von 50 und 200 Tagen, zeigt sich, dass die Spackman Equities-Aktie auf beiden Basiswerten eine neutrale Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Spackman Equities-Aktie ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigte.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse des Relative-Stärke-Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine neutrale Gesamtbewertung für die Spackman Equities-Aktie.