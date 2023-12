Spackman Equities Group Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Spackman Equities zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs ebenfalls 0,04 CAD beträgt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. In ähnlicher Weise steht der GD50 derzeit bei 0,04 CAD, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Spackman Equities liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Sowohl bei einer Betrachtung über 7 Tage als auch über 25 Tage ergibt sich eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gab. Weder eine klare Tendenz zu positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung der Spackman Equities als "Neutral".