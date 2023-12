Spacett AB im Check!

In den letzten Wochen gab es bei Tura keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Tura daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analysten haben auch die Kommentare und Befunde zu Tura auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass sie überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Tura in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der für die Tura-Aktie aktuell 0,43 EUR beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,371 EUR deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Tura auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Tura-Aktie hat einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tura.