Spacett AB Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Bei Tura liegt der RSI7 aktuell bei 81,52 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt jedoch weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass Tura weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Für Tura wurde zuletzt eine "Neutral"-Bewertung ermittelt, da weder besonders positive noch negative Entwicklungen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso erhält die Tura-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Tura ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen als durchschnittlich und gering eingestuft werden.

Insgesamt erhält das Unternehmen Tura demnach für verschiedene Analysefaktoren wie den RSI, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".