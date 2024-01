Spacett AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "TURA GROUP AB":

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Tura liegt bei 32,74, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Tura. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab und die Häufigkeit der Beiträge im normalen Bereich lag.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Tura. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird die Tura derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,43 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,409 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +4,87 Prozent einen "Neutral"-Wert. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen als "Neutral" bewertet.