Spacett AB Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tura wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,59 Punkten, was darauf hinweist, dass Tura derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 49,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung für Tura wird als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung über einen längeren Zeitraum.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Tura-Aktie von 0,374 EUR eine Entfernung von -13,02 Prozent vom GD200 (0,43 EUR) auf, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,39 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tura-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.