SpaceandPeople Aktie: Ist das noch normal?

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Für Spaceandpeople wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt hauptsächlich negativ über die Aktie von Spaceandpeople diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Spaceandpeople-Aktie (58,5 GBP) um -20,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (73,83 GBP) abweicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (61,25 GBP) liegt nahe dem aktuellen Kurs (-4,49 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spaceandpeople-Aktie sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Sicht überkauft ist, was zu einem schlechten Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung für Spaceandpeople in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und den Relative Strength Index.