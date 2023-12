SpaceandPeople Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "WEX":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Spaceandpeople liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigte Spaceandpeople interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Spaceandpeople besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 73,77 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 61,17 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spaceandpeople daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.