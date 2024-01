Space Market Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Beurteilung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Spacemarket zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Spacemarket liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert beträgt 52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ist Spacemarket mit einem Kurs von 318 JPY inzwischen -5,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Spacemarket.