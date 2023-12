Space Market Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Anleger-Stimmung bei Spacemarket in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Spacemarket-Aktie derzeit auf 330,9 JPY, während der aktuelle Kurs 315 JPY beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -4,81 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 339,78 JPY, was zu einem Abstand von -7,29 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spacemarket-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,82, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Spacemarket.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was dazu führt, dass auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" für Spacemarket.