Space Holdings Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Space-Aktie wird derzeit von verschiedenen technischen Analyseindikatoren bewertet, um Aufschluss darüber zu geben, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird als Indikator herangezogen. Der langfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,76 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,044 HKD liegt (-94,21 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage erhält die Space-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,05 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Space-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Space-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 60) ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Space.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, ergibt aktuell eine "Neutral"-Bewertung für die Space-Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge und das Meinungsbild in den vergangenen Tagen war weder stark positiv noch negativ.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine "Neutral"-Bewertung für die Space-Aktie. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Space-Aktie.