Space Holdings Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Space wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,67, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Space von 0.046 HKD mit -94,65 Prozent Entfernung vom GD200 (0,86 HKD) weit entfernt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 0,05 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -8 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Space-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Space betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien überwiegend neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Space konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Space daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.