Space Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Space diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Space wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Space liegt bei 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine Situation, die weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,08 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating für die Space-Aktie führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.