Space Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Space-Aktie, beträgt der Wert aktuell 38, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45,64 eine ähnliche Entwicklung, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Space-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. Bei Space wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ausfällt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Space-Aktie mittlerweile auf 956,75 JPY, während der aktuelle Kurs bei 927 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 -3,11 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 907,98 JPY auf, was eine Abweichung von +2,09 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Space-Aktie, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Space. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich bei der ganzheitlichen Analyse ein "Neutral"-Rating für die Space-Aktie.