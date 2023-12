Space Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse zeigt, dass die Space derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 956,05 JPY, während der Aktienkurs bei 919 JPY um -3,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 907,96 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses um +1,22 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Space zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Space beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Space aktuell mit dem Wert 30 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral", was insgesamt zu einer Einstufung des RSI als "Gut" führt.