Space Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Space in der Internet-Kommunikation haben sich laut unserer Analyse in den letzten Wochen nur minimal verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Space vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Space ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Space-Aktie mit 932 JPY 2,83 Prozent unter dem GD200 (959,17 JPY) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 916,08 JPY, was einem Abstand von +1,74 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Space-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Space-Aktie beträgt aktuell 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Space.