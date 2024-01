Space Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen stand auch die Aktie von Space im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es keine signifikant positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich weder besonders mit positiven noch mit negativen Themen rund um Space befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Space-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Space-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 959,17 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (932 JPY) liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,83 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (916,08 JPY) zeigt, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+1,74 Prozent Abweichung). Somit wird die Space-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei der Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Space ergibt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,07 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 45,29, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von Space auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse verschiedener Aspekte eine durchweg "Neutral"-Bewertung für die Space-Aktie.