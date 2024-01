Space Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterverkauft ist. Für die Space-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 42,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Space basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein mittleres Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Space bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Space in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Space-Aktie aktuell bei 959,68 JPY verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 945 JPY, was einem Abstand von -1,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 917,84 JPY, was einem Unterschied von +2,96 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.